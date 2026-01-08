Réactions du marché : l’inquiétude des actionnaires dans le projet gazier Yakaar-Teranga

L'annonce de la décision du Sénégal de ne pas nationaliser le gisement de gaz Yakaar-Teranga, sous réserve de trouver un nouveau partenaire d'ici juillet 2026, a plongé le marché dans une zone d'incertitude. Selon les experts de Timothy Sykes, les complexités de cette décision tournent autour de la participation de 90 % de Kosmos et de ses répercussions sur les réseaux d'approvisionnement énergétique régionaux et mondiaux.



« Pour les investisseurs, tout retard dans la finalisation d'un partenariat accentue les préoccupations concernant la rentabilité, les risques de réversion des actifs et la viabilité à long terme du projet, provoquant une baisse de plus de 2 % des actions de la société », soulignent les experts.



Les observateurs soulignent la gravité du maintien du statu quo, compte tenu notamment de l'importance stratégique des champs Yakaar-Teranga dans les ambitions énergétiques du Sénégal. « En raison de sa capacité à modifier la dynamique du pouvoir au sein du secteur de l'énergie, ce délai pourrait affecter la production, les indices de prix et les relations commerciales internationales si des alternatives de combustibles apparaissaient entre-temps. La recherche de partenariats viables par Kosmos Energy durant cette période devrait non seulement dicter le sort de l'action, mais aussi recalibrer le sentiment des investisseurs, actuellement timide », prévient les analystes Timothy Sykes dans leur information boursière.



Pour rappel, lors de la conférence et expositions MSGBC Oil Gas & Power, tenu du 8 au 10 décembre à Dakar, le ministre de l’Énergie et du pétrole, Birame Souleye Diop avait déclaré que le « Sénégal prévoit de nationaliser le projet offshore Yakaar-Teranga pour renforcer son approvisionnement en gaz naturel ».



Il s’est vite rétracté en précisant sur page Facebook que la stratégie du Sénégal « n'impliquait en aucun cas la nationalisation du projet Yakaar-Teranga », ajoutant que Kosmos restait un partenaire stratégique. « Le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines travaillera en étroite collaboration avec Kosmos et Petrosen afin d'assurer le transfert de la licence à l'État sénégalais à son échéance en juillet 2026 », avait déclaré le ministre de l’énergie.



Déclaration de Kosmos Energy sur Yakaar-Teranga



Kosmos Energy a confirmé auprès du ministère qu'il n'est pas prévu de nationaliser Yaakar-Teranga contrairement à ce qui a été rapporté dans les médias. Dans sa déclaration Kosmos Energy a souligné qu’il collabore étroitement avec Petrosen afin de trouver un partenaire adéquat et de convenir d'un concept de développement commercialement viable pour le gisement.



« En l'absence d'un nouveau partenaire, Kosmos travaillera avec Petrosen pour rétrocéder le bloc à l'État sénégalais au plus tard à l'expiration de la licence en juillet 2026. Kosmos continue de collaborer étroitement avec Petrosen et les autres partenaires sur le projet GTA, dont les niveaux de production récents ont dépassé la capacité nominale de 2,7 millions de tonnes par an du navire GNL flottant, ainsi que sur l'expansion future de ce projet », note Kosmos Energy.