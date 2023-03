Réactivation du la commission de discipline: le Parti socialiste en croisade contre "ses rebelles"

Après avoir statué sur l'affaire de l'attaque de la Maison du parti impliquant Khalifa Sall et ses compagnons, en 2017, la commission de discipline du Parti socialiste est en léthargie, mais elle va bientôt reprendre du service.



L'annonce a été faite lors de la réunion du secrétariat exécutif national (Sen). Que les frondeurs et tous ceux qui s'insurgent contre la manière dont fonctionne le Parti socialiste se le tiennent pour dit : « il n'est plus permis de dénigrer dans le but de déstabiliser le parti».



Le doyen Abdou Khadre Cissokho étant souffrant depuis quelques temps, va certainement être suppléer par Mar Diouf à la présidence de ladite commission.



A en croire nos confrères du journal Les Echos, cette opération aura lieu très prochainement. «Il faut noter que le but de cette commission n'est pas de renvoyer des militants ou responsables du part jugés fautifs, mais plutôt leur offrir un cadre pour expliquer leurs motivations. Il s'agira pour l'équipe en charge de la question de convoquer les responsables de ses écarts afin de les écouter pour ensemble trouver des solutions».



Le Sen a aussi abordé l'actualité politique pour encourager l'Etat à faire régner l'ordre et la sécurité des citoyens qui ont le droit de vaquer tranquillement à leurs occupations, quoi que cela lui coûte. Après l'Etat, le Parti socialiste se tourne vers les autres couches de la population dont les syndicalistes et jeunes particulièrement.



Pour les héritiers de Senghor, le syndicalisme est un noble choix et sa principale mission c'est de veiller aux intérêts des travailleurs, mais certainement pas se faire embarquer dans des mot d'ordre pour une grève qui n'a rien à voir avec leur tâche. Quant aux jeunes, le Parti socialiste les invite à se conscientiser davantage.