Real Madrid : Casemiro absent du groupe convoqué face au Celta de Vigo

Le Real Madrid a dévoilé le groupe convoqué par Carlo Ancelotti pour la deuxième journée de Liga avec un déplacement à Vigo pour y affronter le Celta. Les Merengues arriveront en Galice avec une victoire face au promu Almeria acquise en seconde période grâce à Lucas Vazquez et David Alaba.



Si les deux buteurs du week-end dernier sont bien présents dans la liste, le milieu de terrain brésilien Casemiro n'y apparaît pas. Une absence qui confirme un peu plus son transfert à Manchester United, qui a déjà trouvé un accord total avec la Maison Blanche. L'Allemand Toni Kroos est également absent du voyage (grippe), tout comme Rodrygo (récupération musculaire) et Alvaro Odriozola (gêne au mollet gauche), courtisé par Nottingham Forest.