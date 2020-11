Réal Madrid: Isco a annoncé aux dirigeants qu’il voulait partir

Pas titularisé cette saison en Ligue des champions, Isco, qui n'a disputé que 260 minutes de jeu en Liga, a officiellement demandé au Real Madrid de le laisser partir au mercato d'hiver. Le milieu offensif international espagnol en a parlé avec son entraîneur Zinédine Zidane, qui ne l'en a pas dissuadé, selon Marca et AS.



Arrivé au Real en 2013, en provenance de Malaga, il est sous contrat jusqu'en 2022. Selon AS, le Real demanderait entre 60 et 70 M€ pour le joueur de 28 ans.



Avec L’Equipe