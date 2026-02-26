Real Madrid : révélations angoissantes sur Kylian Mbappé

Hier soir, Kylian Mbappé (27 ans) n’était pas sur la pelouse du stade Santiago-Bernabéu. Cela n’empêche pas la presse espagnole de parler autant de lui que de Vinicius Jr ou de son équipe, qui a éliminé Benfica en barrage retour de la Champions League. C’était déjà le cas avant la rencontre. Alors qu’Alvaro Arbeloa avait laissé entendre mardi face aux médias que KM10 devrait être disponible pour le match retour de C1, on a appris quelques heures plus tard qu’il était très incertain avant que son forfait ne soit acté. Ce qui fait bondir la presse de l’autre côté des Pyrénées. Cela a été le cas hier soir sur la Cadena SER, où les journalistes n’ont pas du tout compris la communication du coach espagnol sur l’épineux dossier Mbappé. « Je suis surpris que l’entraîneur du Real Madrid ait déclaré après l’entraînement qu’il comptait sur lui. Il a l’obligation de connaître l’état de santé de ses joueurs ; c’est une tout autre histoire s’ils ont essayé de nous berner. Le genou de Mbappé doit être géré par les médecins, pas par lui », a déclaré le journaliste Antonio Romero. Un avis partagé par son confrère Julio Pulido. « À mon avis, il se ridiculise, mais la question est maintenant de savoir à quel point sa blessure est grave. Il faut lui faire comprendre qu’il est venu ici pour marquer des buts décisifs et qu’il a manqué des matches sans qu’on sache clairement ce qui n’allait pas », a poursuivi le journaliste. Jordi Martí s’est montré encore plus tranchant.



Sa gestion met le feu

« Mbappé gère la situation, et Arbeloa attend simplement de voir ce qui va se passer : “Maintenant je suis en convalescence, maintenant je suis en vacances…” » Bref, vous l’avez compris, le cas Mbappé déchaîne les passions en Espagne. Et cela risque de faire parler un moment puisque le Français devrait être absent un petit moment comme l’a reconnu son entraîneur, hier au micro de Movistar+ avant le match contre Benfica. «Nous en avons discuté, lui, moi et les médecins, et nous pensons que le mieux est qu’il s’arrête, se rétablisse et retrouve sa pleine forme. On verra bien (sur la durée de son absence), je ne peux pas vous le dire pour l’instant. Évidemment, je pense que ce ne sera pas une question de jours, mais ça sera un peu plus long plutôt. Mais je ne peux pas non plus vous dire exactement combien de temps. J’espère que ce ne sera pas trop long.»



Après la qualification, Arbeloa s’est montré un peu plus bavard, lui qui a été assailli de questions sur la star française. Presque autant que sur le match de son équipe. « Mbappé a dû quitter l’entraînement hier (mardi), et il est vrai qu’il ressentait une certaine gêne les jours précédents… et nous avions décidé qu’il jouerait. Mais après hier (mardi), nous avons discuté et avons pensé qu’il valait mieux pour lui qu’il se repose et qu’il retrouve 100 % de ses capacités. À partir de maintenant, nous attendons. On verra si ce n’est qu’une question de jours. Espérons que ça ne prenne pas trop de temps. Mais ce sera le temps qu’il faudra pour que la gêne disparaisse.» Arbeloa n’a pas voulu en dévoiler plus sur la nature exacte du pépin qui touche son joueur.



Arbeloa n’est pas du tout rassurant

«Nous avons un diagnostic, mais il ne m’appartient pas de communiquer des informations sur la santé des joueurs et ce genre de données. Cependant, nous savons très bien ce qui n’allait pas. Notre objectif est qu’il se rétablisse complètement, qu’il soit à 100 %, et c’est pourquoi nous avons décidé qu’il devait interrompre l’entraînement.» Puis, un journaliste l’a relancé en lui demandant si KM10 est blessé ou simplement souffrant. « Je ne saurais dire la différence. Évidemment, s’il est au repos, c’est parce que nous estimons qu’il est nécessaire qu’il s’arrête, car il ne se sent pas bien, et c’est ce qu’il y a de mieux pour lui. S’il ne joue pas, c’est qu’il est blessé. Si on veut parler de blessure, libre à nous. Mais j’espère que ce n’est rien de trop grave, juste un petit souci et qu’il pourra revenir dans quelques jours… ou quelques semaines.»



Ce qui n’est pas une très bonne nouvelle pour les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu, qui vont enchaîner les rencontres très importantes. Sans Mbappé, ce ne sera pas la même chose estime l’entraîneur venu remplacer Xabi Alonso. « Bien sûr que non. Sans Mbappé, Bellingham, Militao, Rodrygo… sans eux tous, c’est plus difficile. C’est pourquoi le match d’aujourd’hui (hier) est si important. Avoir gagné les deux matches et avoir joué malgré toutes ces absences.» Sans KM10, Arbeloa a des solutions. Il peut notamment s’appuyer sur Gonzalo Garcia, qui peut évoluer en pointe ou aux côtés de Vinicius Jr dans un système avec deux attaquants. D’autres comme Rodrygo ou Brahim Diaz peuvent aussi dépanner. En revanche, il ne pourra pas compter sur Endrick, qui fait le bonheur des Gones.