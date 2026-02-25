Ligue des champions : un petit Real Madrid confirme face à Benfica et verra les 8es de finale

Vainqueur à l’aller dans un match sous tension, le Real Madrid a de nouveau battu Benfica (2-1, 3-1 scores cumulés), malgré l’ouverture du score portugaise, et se qualifie pour les 8es de finale de la Ligue des Champions. L’essentiel est acquis car sans Mbappé, le club espagnol a encore affiché ses limites.



Ce barrage retour promettait d’être très chaud entre le Real Madrid et Benfica (1-0 à l’aller pour les Madrilènes). Toute la semaine a été perturbée par l’affaire Prestianni-Vinicius dans laquelle l’Argentin a été suspendu par l’UEFA quelques heures avant le coup d’envoi seulement. Richard Rios le remplaçant ce soir dans le onze de départ. Ça n’a pas calmé les provocations de la part des supporters portugais, parfois ouvertement racistes. Kylian Mbappé non plus n’était pas sur la pelouse ce soir en raison de son genou meurtri, laissant sa place à Gonzalo Garcia en pointe, soutenu par Vinicius et Güler. Et un Real sans son buteur fétiche, ça se voit beaucoup trop depuis le début de la saison, la défaite contre Osasuna (2-1) samedi dernier l’a encore montré.



Ça n’a pas loupé, les premières minutes confirmaient cette tendance avec un collectif madrilène très facilement percé par les mouvements portugais. Les déplacements de Pavlidis mettaient à mal l’arrière garde, à l’image de ce centre venu de la droite qu’Asencio déviait vers son propre but. Courtois réalisait un arrêt miraculeux avant de s’incliner face à la reprise en deux temps de Rafa Silva (0-1, 13e). Le Real pouvait difficilement faire pire début de match. Il n’a pas fallu bien longtemps non plus pour égaliser ; trois minutes exactement et un centre de Valverde pour Tchouaméni, dont la frappe sans contrôle trompait Trubin à son premier poteau (1-1, 16e). De quoi rassurer au niveau du tableau d’affichage, pas dans le jeu en revanche.



le Real loin d’être souverain mais qualifié

Les locaux affichaient souvent leurs limites du moment. Deux passes suffisaient parfois pour déstabiliser toute l’équipe. Rafa Silva a même été proche de conclure, gêné par le manqué de Pavlidis (21e). Par séquences tout de même, le Real parvenait à montrer ses capacités à amener le danger dans la surface adverse, notamment sur les accélérations de Vinicius (6e, 9e, 30e, 44e, 45e+1). Il était aussi à l’origine du but refusé pour hors-jeu à Güler (31e). Benfica répondait par cette percussion côté gauche de Schjelderup, dont Rios profitait après le dégagement raté d’Asencio, décidément dans un mauvais soir. Il fallait un grand Courtois, 3e gardien le plus sollicité dans cette compétition après ceux de Qarabag et de Bodo/Glimt, pour préserver ce score à la pause (37e).



Le rythme retombait légèrement en seconde période où Alexander-Arnold voyait sa frappe croisée échouer à un cheveu du poteau (56e). Plus occupé jusque-là à mettre des coups et à calmer avec une certaine efficacité Vinicius, bien plus discret, Benfica jouait son va-tout. Asencio était encore leur meilleure chance avec cet avertissement (57e) et ce tir de Pavlidis qu’il déviait sur sa barre (59e).



Plus inquiétant, il sortait sur civière, conscient, après un énorme télescopage avec Camavinga (76e). Ce long arrêt de jeu profitait finalement à Vinicius, lancé à pleine vitesse sur une phase de transition sans personne pour s’opposer à lui, qui redonnait l’avantage aux siens (2-1, 79e). Cette fois, la qualification était en poche, surtout après l’échec de Rafa Silva sur cette grosse occasion (81e). Le Real sera au rendez-vous des 8es de finale face au Sporting ou pour un nouveau choc contre Manchester City.