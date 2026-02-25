Réseau social
Boy Niang 2 vs Reug Reug : le combat enfin fixé au 7 juin 2026 après plusieurs reports



Boy Niang 2 vs Reug Reug : le combat enfin fixé au 7 juin 2026 après plusieurs reports
La Fédération sénégalaise de Lutte a officiellement arrêté la date du très attendu affrontement entre Boy Niang 2 et Oumar Kane, plus connu sous le surnom de Reug Reug. Le choc est programmé pour le 7 juin 2026.
 
Initialement prévu le 1er janvier 2024, le combat a connu de multiples reports. Entre réaménagements de calendrier, blessures et incertitudes autour de l’état de forme des deux lutteurs, l’affiche a longtemps été entourée d’interrogations.
 
Après près de deux ans d’attente, cette confrontation très attendue par les amateurs de lutte sénégalaise se tiendra finalement au cours de la saison 2025-2026.
 
Moussa Ndongo

Mercredi 25 Février 2026 - 23:53


