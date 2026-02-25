Qualifications mondial de basket 2027 : le Sénégal affronte la Côte d’Ivoire, ce jeudi 26 février

La ville de Dakar accueillera du 26 février au 01er mars 2026, la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde de Basketball FIBA 2027, prévue au Qatar. Pour son premier match, l’équipe nationale masculine de basketball du Sénégal va affronter la Côte d’Ivoire, ce jeudi 26 février 2026, à parti de 21 heures (GMT), au Stadium Marius Ndiaye de Dakar.



Après le match contre les Eléphants, les Lions rencontreront les Malgaches, le 28 février 2026. Ils termineront les matchs de cette fenêtre en affrontant les Congolais, le dimanche 1er mars 2026, à partir de 21 heures.



Le Sénégal fait parti du groupe B, composé de la Côte d’Ivoire, de la République démocratique du Congo, et du Madagascar.

