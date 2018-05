Real : Pérez recadre Cristiano Ronaldo

Au terme de la finale de la Ligue des champions remporté par le Réal Madrid face à Liverpool (3-1) ce samedi à Kiev. Le Portugais Cristiano Ronaldo a lâché une phrase qui indiquerait qu’il aller changer de club.



« Pour le moment on va profiter du moment. Mais, dans les prochaine jours, je donnerais une réponse aux supporters qui eux sont toujours à mes côtés. C’était bien, c’était bien de jouer au Réal Madrid. Je partirais dans les prochaines jours », a réagi l’attaquant merengue devant la Presse. Des propos qui ont occasionné une vive polémique dans les medias jusqu'a provoqué un recadrage du président du Réal Madrid au jouer.



« Tout le monde a le droit de parler, mais le plus important, c'est le club et c'est un jour important afin de profiter de ce sacre en Ligue des Champions. Cristiano Ronaldo est sous contrat au Real Madrid, nos relations sont très bonnes. Il a gagné 5 Ligue des Champions, comme moi, et je crois qu'il est heureux, je l'ai vu heureux après ce sacre. Il a un contrat, je ne suis pas ici pour parler d'un joueur en particulier » a réagi Florentino Pérez.



Avec Maxifoot