Recensement des écoles de formation en santé : 119 établissements répertoriés, une quarantaine exercent dans l’illégalité

L’Etat du Sénégal a lancé un audit pour mettre fin à la prolifération des écoles et centre de formation en santé. Selon le chef de la division formation professionnelle au ministère de la Formation professionnelle, le Sénégal compte 119 établissements de formation en santé, une quarantaine exercent dans l’illégalité et une vingtaine d’écoles fonctionnent avec des autorisations provisoires.



« Nous avons recensé 119 structures de formation de santé. Des établissements qui forment précisément dans les filières sage-femme, infirmiers, assistants. Nous avons également parmi les 119, des établissements qui ont une autorisation définitive, il y a en également qui ont une autorisation provisoire. Il y a également des établissements qui sont sans autorisation », a fait savoir sur les ondes de la RFM, Modou Niang, chef de la division formation professionnelle au ministère de la Formation professionnelle.



Pour les écoles qui ne sont pas dans la légalité, dit-il, nous « pouvons compter une quarantaine d’établissements. Ce sont des établissements qui sont autorisés sur autres choses, mais qui démarrent des formations sans aucune autorisation ».



Le chef de la division formation professionnelle au ministère de la Formation professionnelle annonce un audit des écoles de formation en santé.



« Comme l’a dit le président de la République, un audit est en train d’être mené dans ce dispositif de formation en santé sous la direction de l’ANAQ-Sup et des ministères pédagogique, c’est-à-dire le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle qui sont concernés, mais également la tutelle technique qui est le ministère de la Santé », a soutenu Modou Niang.