Recherche et innovation dans l'éducation : un objectif de 600 milliards de francs CFA visé d'ici 2032

Amadou Gallo Diop, Directeur général de la recherche et de l'innovation (Dgri) au ministère de l'Enseignant Supérieur, de la recherche et de l'Innovation, qui a pris part à l'atelier de l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) ce mercredi, a déclaré qu'un fonds national de la recherche et de l'innovation dans l'éducation sera établi avec pour objectif d'atteindre 600 milliards de francs CFA d'ici 2032.



M. Diop a mis en avant les efforts du Sénégal dans la synthèse de près de 40 années de réflexion et d'initiative, aboutissant à l'élaboration d'un plan national stratégique de recherche et d'innovation pour la période 2023-2032. Selon les information qu'il a fournit, le document détaille le nombre d'équipes de recherche, les domaines couverts, les moyens disponibles et les défis à relever. Ainsi, il a souligné que "le développement ne peut se concevoir sans la recherche et que les jeunes africains regorgent d'intelligence et de courage, malgré des conditions de travail parfois précaires."



Amadou Gallo Diop a également salué l'initiative de l'atelier, organisée par l'AUF en partenariat avec le CAMES, visant à renforcer la gouvernance et la structuration de la recherche en Afrique. il a annoncé que des mesures telles que la création d'un conseil national de la recherche et de l'innovation et d'observatoires thématiques seront prises, ainsi que la mise en place d'un fonds national pour la recherche et l'innovation. "L'objectif est de mobiliser 600 milliards de francs CFA d'ici 2032, tout en assurant une évaluation transparente des projets de recherche."



Poursuivant, ce dernier a évoqué la nécessité de la collaboration régionale et internationale dans le domaine de la recherche, notant que " le partenariat sous-régional et international est essentiel pour une vision efficace". Il a salué l'implication de partenaires tels que l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et le Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES) dans cette entreprise. Cependant, il a également noté que des défis persistent, notamment en ce qui concernent les conditions de travail des chercheurs. "Les conditions de travail ne sont pas encore au top pour permettre aux chercheurs d'exprimer tout leur savoir-faire", a-t-il souligné.



Pour remédier à ces défis, des mesures concrètes sont proposées. À savoir : "Un Conseil National de la Recherche et de l'Innovation sera mis en place, réunissant tous les ministères et organismes concernés chaque année sous l'égide du chef de l'État pour définir des axes stratégiques alignés sur les priorités de développement du Sénégal. De plus, des observatoires thématiques de la recherche et de l'innovation seront organisés pour mieux coordonner les efforts et éviter la dispersion des fonds pour la recherche."



Concluant, M. Diop a exprimé sa confiance dans le potentiel de l'Afrique en matière de recherche et d'innovation, affirmant que "si on travaille bien avec des industriels, des investisseurs et des partenaires qui ont la même vision que nos jeunes, tous les gouvernements verront l'impact sur l'économie". Avant d'inviter à "vulgariser les résultats de la recherche pour maximiser l'impact sur la société."