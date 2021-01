Recherches Diary Sow : Moïse Sarr confirme l’implication de Christophe Bigot

Selon des informations relayées dans l’affaire de la disparition de Diary Sow, la meilleure élève du Sénégal deux fois consécutive en 2018 et 2019, un certain Christophe Bigot était impliqué dans les recherches. Interrogé sur cette rumeur à l’émission Jury du dimanche (Jdd) sur I-radio, le Secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé des Sénégalais de l’extérieur, Moïse Diar Diégane Sarr confirme qu’il s’agit bien de l’ancien Ambassadeur de la France au Sénégal.



La nature de l'implication de M. Bigot



« Oui Christophe Bigot, c’est monsieur l’ambassadeur. Il a servi au Sénégal. Il est actuellement au Quai d’Orsay. Il occupe un poste qui couvre l’Afrique et l’Asie. Je confirme que le Quai d’Orsay a été saisi. Naturellement s’il est cité et s’il peut faire quelque chose c’est en mesure du Quai d’Orsay », a expliqué M. Sarr.



Qui poursuit : « Je ne sais pas maintenant à qui l’instruction a été donnée. Ça, c’est des affaires francophones françaises. Mais, je sais une fois de plus et au plus haut niveau, les autorités françaises sont saisies, des instructions ont été données et tout est en train d’être mis en œuvre pour que nous puissions retrouver Diary Sow saine et sauve ».