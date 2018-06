Reconduction de la grève illimitée à l’UGB : Saint-Louis tient toujours tête à Macky Sall

La coordination des étudiants de Saint-Louis (CESL) a décidé de poursuivre sa grève illimitée à l’issue de la conférence de presse qu’elle a tenue vendredi. En effet, Alexandre Mapal Sambou et ses camarades ont toujours dans le collimateur, Pr Mar Teuw Niane, Aly Ngouille Ndiaye et Amadou Ba qu’ils veulent voir quitter la tête de leur département ministériel.



Toujours d’attaque, les pensionnaires de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis affirment «poursuivre le combat, jusqu’à la satisfaction» totale de leurs revendications parmi lesquelles la lumière sur la mort de leur camarade Mouhamed Fallou Sène, qui a succombé à une blessure par balle le 15 mai dernier.



Et pourtant, les Sénégalais avaient bon espoir de voir les universités gouter enfin à la stabilité après les mesures prises par le chef de l’Etat lors de l’entretien qu’il avait accordé à certains étudiants. Macky Sall avait en effet promis d’augmenter les bourses, de diminuer les tickets de restaurants, de relever le plateau médical, entre autres dispositions.



Seulement, si cela a convaincu la plupart des universités, ce n’est pas le cas pour l’UGB d’où est partie le mouvement d’humeur.