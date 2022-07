Reconstruction de l'hôpital Aristide Le Dantec : le ministre de la Santé fait le point sur l'état d'avancement du projet

Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a présidé hier-vendredi une réunion de partage avec le Fonsis et les promoteurs Quantum et Gesha aux fins de passer en revue le projet de reconstruction de l'hôpital Aristide Le Dantec.



Au cours de cette rencontre, Dr Marie Khemesse Ndiaye a annoncé que cette nouvelle structure sanitaire sera bâti sur une superficie de 34.200 m2 pour une capacité de 658 lits. L'hôpital comprendra entre autres un plateau médical "dernière génération avec 15 salles d’opérations, un pôle mère-enfant, un service de cardiologie, un bâtiment d’hospitalisation en chirurgie, une unité d’oncologie, un amphithéâtre de 300 places, un bâtiment destiné à l’administration, des logements pour les internes", a-t-elle ajouté.



Prévue pour une durée de 18 mois, la construction de cet édifice est confiée au Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques du Sénégal (FONSIS) aux entreprises Quantum et Ghesa.