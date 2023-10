Recours de Pastef à la CEDEAO: Si on obtient gain de cause Pastef, Ousmane Sonko sera candidat (Ngouda Mboup)

La Cour de Justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a été saisie par le Pastef pour obtenir justice. Ils accusent l'État du Sénégal de violer les droits de Sonko et de chercher à entraver sa candidature au prochaines élections présidentielles. Selon le constitutionnaliste Ngouda Mboup qui était sur plateau de MidiKeng sur PressAfriktv, si Pastef obtient gain de cause devant la CEDEAO, cela signifierait que l'État sénégalais serait tenu de respecter les décisions de justice. Et que cela pourrait ouvrir la voie au rétablissement de Pastef dans ses droits et à la possibilité pour Ousmane Sonko de se présenter à l'élection présidentielle. " On n’avait pas une autorité d’exécution des décisions de la Cour de justice de la Cedeao, désormais c’est le ministère de la Justice qui va exécuter les décisions de la Cour. La loi a évolué de ce côté et le Sénégal a été rappelé à l’ordre par ses pairs donc le pays a accepté et a désigné une autorité. Si on obtient gain de cause Pastef sera rétabli dans ses droits et Ousmane Sonko sera candidat et donc sera candidat à la présidentielle de 2024", a t-il fait savoir.





