Recrudescence de la criminalité : le Forum du justiciable interpelle le ministre de l'Intérieur

En guise d'exemple, il prend le cas de la jeune femme, gérante d’un point de transfert d’argent, agressée, puis égorgée dans des circonstances atroces, à l’intérieur de sa boutique, vendredi soir à Pikine.



Face à la recrudescence de cette délinquance urbaine qui se décline sous diverses formes, les citoyens sont aujourd’hui animés par un sentiment de peur, a souligné le Forum du justiciable.



A cet effet, il appelle que la sécurité constitue assurément un droit que l’Etat doit garantir aux citoyens, soulignant que la paix et la sécurité des personnes et des biens constituent des facteurs déterminants à l’établissement d’un climat favorable au développement des activités économiques et sociales.



Babacar Bâ et compagnie demandent au Ministre de l’Intérieur et au Ministre des Forces armées de renforcer davantage les moyens de prévention et d’intervention nécessaires pour juguler la recrudescence de la délinquance sur toute l’étendue du territoire.

Le Forum du Justiciable s'est dit particulièrement préoccupé par l’accroissement de la criminalité à Dakar. Dans un communiqué parvenu à Pressafrik, Babacar Bâ et compagnie rappelle que depuis quelque temps, il est devenu presque habituel de voir des citoyens qui se font agressés.