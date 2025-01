Recrudescence des viols sur mineurs : Me Patrick Kabou alerte et s’interroge sur l’état mental de certains hommes mariés

La recrudescence des cas de viols sur mineurs, impliquant notamment des hommes mariés, suscite l’indignation de Me Patrick Kabou. Dans une publication sur Facebook, l’avocat exprime son inquiétude face à cette situation alarmante et s’interroge sur l’état mental de certains hommes mariés.



« Les plaintes pour viol sur mineur, j'en dépose tellement que je me demande si certains hommes de surcroît mariés, dès fois à deux/trois femmes, vont bien », écrit Me Patrick Kabou.



« Inquiétudes sur la société qui nous attend. Que des bêtes qui cherchent à satisfaire leur libido sur des êtres innocents », a-t-il ajouté.



L’avocat déplore également l’impunité apparente des agresseurs. « 6 plaintes pour viol en une semaine et les briseurs de vie dans la nature ».



Il fait état de chiffres troublants. : « Demain, j'en serai à mon septième (7e) cas, un homme marié, avec deux femmes, s'est acharné des mois sur une fillette en classe de première au lycée. Ce n'est pas normal, non ce n'est pas normal », dénonce Me Kabou.