Recrutement clientéliste à la SONACOS : le syndicat des travailleurs dément et réclame une modernisation des installations

Suite aux déclarations faisant état d’un recrutement clientéliste, le syndicat des travailleurs de la SONACOS a apporté un démenti à ces allégations. Face à la presse, mercredi, le collège des délégués parle plutôt d’une promotion interne profitant à des agents qui cumulent au moins 15 ans d’expérience. Les travailleurs de la SONACOS listent leur priorité. Ils réclament une modernisation des installations et le renforcement du personnel.



« Sur la note qu’on voit circuler sur les réseaux sociaux, on parle de la nomination de nouveaux directeurs centraux à la SONACOS. Je vous confirme qu’il n’y a pas de nouvelles nominations. Il s’agit de 11 directeurs centraux qui ont été à la direction générale. Les autres ont été mutés à d’autres postes. Il n’y a que trois promotions sur les postes qui étaient manquantes et qu’on a eues à compenser. Actuellement, on ne peut pas augmenter les dépenses tant que nous n’aurons pas obtenu ce que nous réclamons. Les nominations qui circulent sur les réseaux sociaux ne sont pas avérées », a fait savoir Samuel Ndour, secrétaire général du syndicat des travailleurs de la SONACOS.



Face au changement de régime, les travailleurs de la SONACOS listent leur priorité. Ils réclament une modernisation des installations, le renforcement du stock et du personnel.



« Les installations de la SONACOS datent de longtemps, c’est pourquoi la modernisation tarde à se faire (…) La SONACOS est sous-effectif depuis longtemps, mais c’est à cause du manque de graine qui fait qu’on ne peut pas embaucher en CDI les travailleurs. Nous avons plus de 2000 saisonniers, mais malheureusement depuis presque 18 mois certains ne peuvent pas travailler parce que les machines ne marchent pas. C’est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas augmenter notre charge. Il faut attendre qu’il y ait de la matière pour qu’on puisse réembaucher certains », a dit le secrétaire général des travailleurs de la SONACOS.



Les syndicalistes demandent aux nouvelles autorités à procéder aux fermetures des frontières afin que la matière première de l’industrie locale reste sur place.



« Nous pensons qu’il est temps de fermer définitivement les frontières afin que la matière première de l’industrie locale reste sur place parce qu’il y a plus de 300 petites unités qui sont autour de Touba. Toutes ces unités emploient des Sénégalais et si on laisse les étrangers continuer d’exporter nos graines, ça tuerait plusieurs emplois au Sénégal », a demandé Samuel Ndour.