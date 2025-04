Recrutement de 2000 enseignants : des syndicats proposent l'organisation d'un concours

Le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy, avait annoncé en janvier dernier un projet de recrutement de 2 000 enseignants. Cette initiative s’inscrit dans une volonté de renforcer le système éducatif national et de répondre aux défis croissants en matière d’enseignement dans le pays.



Cette décision est loin de faire l’unanimité auprès du Syndicat des Enseignants Libres du Sénégal (SELS). Au micro de la RFM, Hamidou Diédhiou, secrétaire général dudit syndicat, a estimé qu’il fallait « organiser un concours en bonne et due forme », arguant que le mode de recrutement actuel ne garantit pas la transparence. « Il n’y a pas de démocratie dans la gestion du processus, du point de vue des syndicats », a-t-il affirmé.



De son côté, Doudou Ndiaye, secrétaire général adjoint du Syndicat Unique et Démocratique des Enseignants du Sénégal (SUDES), a exigé des éclaircissements de la part de Moustapha Guirassy, ainsi que la publication des ordres de service afin de faire toute la lumière sur la procédure.



Par ailleurs, la RFM a laissé entendre que le ministre de l’Éducation nationale prévoit de tenir un point de presse pour apporter des précisions sur la situation.



À noter que plus de 127 000 candidatures avaient déjà été enregistrées sur la plateforme Mirador avant la clôture des inscriptions, fixée au 1er février 2025.