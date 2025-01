Récurrence des accidents : L’ex-PM Amadou Ba appelle à des mesures immédiates et durables

Dans une publication sur sa page Facebook, l’ancien Premier ministre Amadou Ba a exhorté les autorités à mettre en place des mesures urgentes et durables pour prévenir les accidents de la route, devenus trop fréquents.



Son appel intervient après un tragique accident survenu mardi sur l’autoroute Ila Touba, entre les communes de Bambey et Réfane, dans le département de Bambey (centre), qui a fait 12 morts et 8 blessés.



« J’exhorte les autorités compétentes à prendre des mesures immédiates et durables afin de prévenir ces drames récurrents qui brisent tant de vies et de foyers », a déclaré l’ex-Premier ministre.