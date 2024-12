Reddition des comptes, amnistie, radiation de Barthélémy : Malick Gakou se confie sur les enjeux politiques de l'heure

"Le Sénégal hérite d'une situation économique préoccupante"



Dans un entretien accordé à L’Observateur, Malick Gakou, leader du Grand Parti, est revenu sur son engagement politique, sa vision pour l’avenir du Sénégal, et a abordé des sujets brûlants tels que sa relation avec Ousmane Sonko, la reddition des comptes, et les défis économiques du pays. Il a également évoqué l’incident violent dont il a été victime lors de la dernière campagne législative et partage son analyse sur la situation politique actuelle."Cette attaque reste un épisode marquant, mais elle illustre tristement l’intolérance et la violence qui gangrènent notre paysage politique. Lors de notre campagne à Koungheul, la caravane du Premier ministre Ousmane Sonko, tête de liste de Yewwi Askan Wi, a été brutalement prise pour cible. Ces agressions, manifestement préméditées, visaient à saboter notre mission démocratique. J’ai subi une double fracture ouverte au bras, mais cet incident n’a fait que renforcer ma détermination", a-t-il indiqué.Poursuivant, il a affirmé que cette attaque lui a laissé des séquelles. " Sur le plan physique, je suis encore en convalescence et ressens parfois des douleurs persistantes. Psychologiquement, cet événement m’a endurci. Il m’a appris à ne jamais céder face à l’intimidation, à redoubler d’efforts pour défendre nos idéaux démocratiques et œuvrer pour un Sénégal uni et prospère", a lancé M. Gakou.La décision du radier Barthélemy Dias de l'Assemblée nationale, suite à sa condamnation dans l'affaire Ndiaga Diouf, a suscité de nombreux débats.Pour M. Gakou, "cette radiation semble davantage relever de considérations politiques que d'une véritable application de la justice. Il soulève des doutes quant à l'indépendance du système judiciaire et souligne que l'instrumentalisation de la justice ne doit pas devenir la norme."En ce qui concerne la loi d'amnistie, le leader du Grand Parti a appelé à une analyse rigoureuse de cette loi. Selon lui, "les événements tragiques survenus entre 2021 et 2024, qui ont provoqué la mort de plus de 80 jeunes Sénégalais, méritent une enquête approfondie. "Justice et vérité doivent primer", a-t-il insisté.Pour Gakou, il est essentiel de situer les responsabilités, tant individuelles que collectives, pour éviter que de tels drames ne se reproduisent. Il considère que la réconciliation nationale ne peut se faire sans une mise en lumière complète de la vérité.La reddition des comptes est au cœur des préoccupations de Malick Gakou. Il estime qu'il est impératif pour les dirigeants politiques de rendre des comptes sur leur gestion. "L'enrichissement illicite est une trahison", a-t-il déclaré fermement.Dans son optique, tous les biens mal acquis doivent être récupérés, selon les régimes en place. Gakou affirme avoir toujours privilégié l'éthique, préférant quitter l'administration plutôt que de se nuire dans des pratiques douteuses.Interrogé sur sa relation avec Ousmane Sonko, Malick Gakou se montre très clair : "Ousmane Sonko est un frère". Leur relation dépasse les enjeux politiques immédiats. Elle repose sur une vision commune d'un Sénégal capable de rompre avec les pratiques anciennes pour entrer dans une ère de rupture et de progrès.Malick Gakou rappelle qu'il a toujours soutenu Sonko, notamment après sa radiation en 2016, et qu'ils continuent à œuvrer ensemble pour un Sénégal meilleur.Le diagnostic économique de Malick Gakou est sans appel : la situation du pays est alarmante. "Le Sénégal hérite d'une situation économique préoccupante", a-t-il souligné. Avec une dette abyssale et des déficits dans de nombreux secteurs clés, le leader du Grand Parti estime que le "régime précédent a plongé le pays dans une récession sans précédent".Selon lui, la priorité doit être donnée à la stabilisation de l'économie et à l'introduction de réformes structurelles afin d'amorcer une véritable transformation durable. "Le Sénégal doit retrouver le chemin du progrès", a-t-il martelé.En conclusion, Malick Gakou lance un appel à l'unité des forces vives du Sénégal. "Je reste engagé pour un Sénégal juste, souverain et prospère", a-t-il confié au journal L’Observateur.Il appelle tous les citoyens à se mobiliser pour soutenir cette dynamique et relever ensemble les défis majeurs qui attendent le pays.