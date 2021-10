Redressement fiscal à D-Média: le CDEPS engage une médiation avec la DGID et le ministre des Finances

Une délégation du Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS) s'est rendue ce mardi dans les locaux du groupe D-média qui fait actuellement face à un redressement fiscal suite à une dette de deux milliards de franc Cfa.



Après une discussion de deux heures de temps il a été convenu qu'une médiation aller être entamée par le Cdeps à sa tête Mamadou Ibra Kane. Ce dernier a décidé de rencontrer de Direction général des impôts et domaines et le ministre des Finances et du Budget.



A la suite de cette médiation, un mémorandum sera préparé avec le président de la République pour que cette poursuite s'estompe.



Lundi, un huissier et un avocat, accompagnés par des gendarmes avaient effectué une descente dans les locaux du Groupe D-Média pour faire l’inventaire du matériel de la Sen-TV, en vue d'une procédure de saisie. Une action qui intervient dans le cadre des déboires fiscaux du groupe médiatique.



Estimant être en règle avec les impôts, le propriétaire de D-Média Bougane Gueye Dany avait soutenu que ses entreprises disposent "toutes de quitus fiscaux délivrés par les services et approuvés par le trésor public".