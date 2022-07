Redressement fiscal de Queen Biz: la DGID apporte ses preuves

La Direction générale des impôts et des domaines (DGID) apporte ses preuves sur le pourquoi du redressement fiscal d'une valeur de 41 millions FCFA adressé à Coumba Diallo alias Queen Biz.



Le Direction des Services fiscaux informe dans un communiqué que "Madame Coumba Diallo dispose d'un NINEA qui constitue le numéro d'identification fiscale attribué à des personnes exerçant des activités taxables ou titulaires de biens ou revenus imposables".



La même source précise à ce sujet que la proposition établie à l'encontre de l'artiste résulte de l'exploitation de renseignements qui ressortent, "sur la période allant de 2019 à 2021, l'existence d'importations effectives réalisées par madame Diallo et non déclarées à l'Administration fiscale".



La DGID fait savoir que sa première lettre qui contient la proposition de régularisation de la situation fiscale est restée "sans suite malgré l'octroi à madame Diallo d'un délai légal de trente (30) jours pour formuler des observations. Il en est de même de la seconde lettre de nos services sans réponse à ce jour."



La DSF invite encore Madame Coumba Diallo à profiter de la réception de la seconde correspondance pour se rapprocher, "dans les meilleurs délais, du centre fiscal initiateur de la procédure, à l'effet de produire des éléments susceptibles de motiver une révision du montant global des droits notifiés. "



La DSF rappelle à cet effet que le "défaut de réponse aux différentes lettres relatives à la proposition de redressement fiscal, équivaut à une acceptation tacite des droits réclamés."



A rappeler que Queen Bizz après avoir reçu la correspondance a publié une vidéo pour alerter dire aux Sénégalais qu'elle ne possède "ni entreprise ni société" et ne dispose d'aucune source de revenus pouvant justifier le rappel de droits en cause. Elle se dit même victime de son engagement politique. Queen Biz est la président du mouvement MJR et se réclame de l'opposition sénégalaise.