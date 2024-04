Redressement record dans le cadre projet GTA: Comment Eiffage génie civil marine a été cernée

L'Unité mixte fiscale et douanière, établie par le Sénégal et la Mauritanie, réclame à Eiffage génie civil marine Sénégal la somme précise de 17 637 913 992 Fcfa. Cette entreprise a été désignée en tant que sous-traitant pour un projet Enigineering, procurement, construction, transportation, installation (Epcti) dans le cadre du projet Grand-Tortue/Ahmeyim (Gta).



Le processus de vérification à l'origine de cette rectification porte sur les années 2019, 2020, 2021 et 2022.



Nos confrères du journal Libération rapportent que le redressement le plus significatif concerne l'impôt sur les bénéfices, pour lequel l'Unité mixte réclame un total de 15,320 milliards, se décomposant en 2,164 milliards pour 2019, 6,772 milliards pour 2020 et 6,382 milliards pour 2021.



Ensuite, il y a la Retenue à la source (Ras) sur les bénéfices, pour un montant global de 1,273 milliard de Fcfa. Le redressement concerne également l'impôt sur les salaires (98,136 millions de Fcfa) et la Ras sur les salaires (945,648 millions de Fcfa).