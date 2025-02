Réfane : une école en abri provisoire saccagée et incendiée

A Réfane, une classe située dans un abri provisoire a été totalement détruite par les flammes. Selon les informations rapportées par l'inspecteur de l’éducation et de la formation de Bambey (IEF), Pape Amadou Sidibé, l'incendie a été perpétré par des inconnus, qui ont saccagé l'établissement dans la nuit du lundi au mardi.



"Il y a une classe en abri provisoire qui a été brûlée par des inconnus. Sur le champ, nous nous sommes dépêchés sur les lieux pour constater les faits et rassurer le directeur", a déclaré l'inspecteur Sidibé. "Une fois sur place, les autorités locales ont pris les mesures nécessaires pour signaler l'incident aux autorités compétentes, notamment le préfet et l'inspecteur d'Académie, afin que des démarches soient entamées pour élucider les circonstances de cet acte", a-t-il ajouté.



Les services compétents ont été immédiatement mobilisés. Une enquête est actuellement en cours pour situer les responsabilités.