Référendum constitutionnel au Tchad: le «oui» l'emporte à 86%, selon les résultats officiels provisoires

Selon la Conorec, sur plus de 8 millions des Tchadiens inscrits. 5 millions de votants ont participé au scrutin. Ce qui fait un taux de participation de 63.75 %. La participation, c'était un des enjeux majeurs déterminant pour la crédibilité du scrutin. Le « oui » a eu plus de 4 millions de voix contre 695 461 pour le « non » et 285 384 bulletins nuls. Pour le président de la Conorec Limane Mahamat, le pari est gagné à travers ce résultat. « Sur 22 provinces parmi les 23 que compte notre pays, globalement ceux qui ont participés à ce vote ont souscrit à la Constitution qui a été proposé. Et nous, en tant qu'organisateur, nous ne pouvons que nous réjouir. »



Ces résultats provisoires seront transmis à la Cour suprême qui a quatre jours pour examiner d'éventuels recours, avant proclamation définitif des résultats le 28 décembre, pour une promulgation de la nouvelle Constitution le 1er janvier. Avec cette nouvelle Constitution, la mission de la Conorec touche à sa fin. Elle cédera sa place à l’Agence nationale de gestions des élections, prévue dans la nouvelle Constitution qui devra gérer les prochains scrutins.



La coalition du «Oui» emmenée par le premier ministre de transition Saleh Kebzabo se félicite des résultats de ce vote. Comme l'explique Mahamat Assileck Halata, ministre de l'Aménagement et chargé de communication de la coalition du «Oui».



Le peuple a choisi de dire «Oui» et je pense que c'est nécessaire pour un peuple qui a décidé de tracer sa route vers le futur. Néanmoins, il faut aussi écouter 14% de nos compatriotes qui votent, c'est qu'ils ont un message à porter et l'on doit être à l'écoute de ces compatriotes.



Les partisans d'un État fédéral, eux, avaient appelé à voter « non » le référendum pour ceux qui dénonçaient un processus « biaisé ». Brice Mbaïmon Guedmabaye, président du Mouvement des patriotes tchadiens pour la République et coordonnateur du front du non au référendum, estime que ces résultats ne sont pas crédibles.