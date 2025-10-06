Réforme du système carcéral : Yassine Fall annonce une série de mesures pour améliorer les conditions de détention au Sénégal

À la suite de sa visite effectuée ce lundi 6 octobre 2025 à la Maison d’arrêt et de correction de Rebeuss, la ministre de la Justice, garde des Sceaux, Yassine Fall, a annoncé une série de mesures destinées à améliorer de façon significative les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires du Sénégal.



« La Maison d’arrêt de Rebeuss, conçue pour accueillir un maximum de 800 détenus, en héberge aujourd’hui près de 3 740. Cette situation constitue une atteinte à la dignité humaine, un frein à l’efficacité de nos politiques pénales », a déclaré Yassine Fall.





Elle a tenu à rassurer l’ensemble des détenus sur « l’engagement total de l’Etat à améliorer de manière tangible leurs conditions de détentions ».



« Il ne s’agit pas d’une question de confort, mais d’un impératif de justice, d’humanité et de respect de nos engagements internationaux. Il faut avoir le courage, la responsabilité et la lucidité de le dire la situation actuelle est la conséquence d’une inaction prolongée », a ajouté Mme Fall.





La garde des Sceaux a souligné que cette réalité est suivie « de très près par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et le Premier ministre Ousmane Sonko, tous deux attentifs à la nécessité d’apporter des réponses rapides et durables ».



Elle a rappelé que « depuis l’indépendance du Sénégal, aucune nouvelle prison n’a été construite alors même que la population carcérale n’a cessé d’augmenter ».



La ministre a évoqué le projet de construction d’un établissement pénitentiaire de 2 500 places, inscrit dans le programme de modernisation des infrastructures judiciaires de l’ancien régime. « Ce projet n’a jamais été achevé et s’est transformé en un véritable scandale de prévarication sur fonds publics », a dénoncé la garde des Sceaux.



Face à cette situation, Mme Fall a annoncé une série de réformes articulées autour de quatre axes majeurs :



- L’élargissement du recours aux alternatives à l’incarcération pour les délits mineurs (médiation pénale, travail d’intérêt général, bracelet électronique) ;

-L’aménagement systématique des peines pour les détenus malades, âgés ou en fin de peine ;



-L’activation de la procédure de grâce présidentielle dans le respect des principes de justice et d’équité afin de désengorger rapidement les établissements pénitenciers sur l’ensemble du territoire national ;



-La relance effective de la construction de nouveaux établissements pénitentiaires suivant un cahier de charges rigoureux et transparent soumis à un suivi strict des autorités compétentes.