Réformes et modernisation : l’Assemblée nationale dévoilera le bilan des 6 mois d’El Malick Ndiaye, ce jeudi

L’Assemblée nationale dévoilera ce jeudi le bilan des six premiers mois de présidence d’El Malick Ndiaye. Une étape marquante dans la trajectoire de l’institution, engagée dans un processus de réformes profondes, axées sur la modernisation, la transparence et l’efficacité de l’action parlementaire.



Dans un communiqué, l’Assemblée nationale met en avant plusieurs réalisations majeures. Parmi elles, figurent la mise en œuvre de réformes institutionnelles et structurelles, portées par une volonté affirmée de transparence, d’efficacité et de modernisation de l’action parlementaire, selon un communiqué de l’institution.



Un progrès notable réside dans le lancement du nouveau site officiel de l’Assemblée nationale : une plateforme moderne, interactive et accessible, conçue pour rapprocher davantage les citoyens de l’institution et faciliter l’accès à l’information, renseigne la même source.



Dans cette dynamique de renforcement des performances, l’Assemblée nationale souligne qu’un programme d’équipement informatique a été mis en œuvre au profit des députés, en vue d’optimiser leurs capacités opérationnelles et d’améliorer la qualité du travail législatif.



Enfin, l’institution annonce le lancement imminent de la chaîne parlementaire constituera une étape décisive dans la stratégie de communication de l’Assemblée nationale. Selon elle, contribuera à valoriser les activités législatives, à renforcer la transparence des travaux parlementaires et à promouvoir une démocratie toujours plus participative.