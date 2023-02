Règlement financier de la Premier League : ce que risque Manchester City

Une commission indépendante va statuer sur une centaine de violations présumées des règles financières de la Premier League par Manchester City, qui pourrait risquer jusqu'à l'exclusion de la Premier League.



En mettant la main sur Manchester City le 1er septembre 2008 pour 260 M€, le groupe émirati Abou Dhabi United avait annoncé vouloir en faire « l'un des plus grands clubs, pas seulement en Angleterre mais dans le monde entier ». Il est effectivement devenu l'un des plus puissants (687 millions de chiffre d'affaires en 2021-2022) et a notamment conquis six titres de champion outre-Manche tout en se diversifiant, à travers le City football group, dans onze pays, comme en France avec Troyes.