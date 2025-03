Regroupement des « Lions » : Assane Diao débarque à l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) pour rejoindre la tanière

Convoqué pour la première fois en équipe nationale du Sénégal, Assane Diao, attaquant de Como (Serie A, Italie), a atterri ce dimanche à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD).



La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a partagé sur Facebook des images de son arrivée, aux côtés de Lamine Camara, Krépin Diatta et d’autres internationaux sénégalais, venus honorer leur convocation.



Assane Diao a été sélectionné pour participer aux deux prochaines rencontres des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, face au Soudan et au Togo.



Le regroupement de l’équipe nationale débute officiellement ce lundi 17 mars, en vue des 5e et 6e journées des qualifications.