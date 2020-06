Régularisation de leur situation Italie : les immigrés sénégalais s’en félicitent

Quatre ans après la dernière opération, le gouvernement italien a décidé de régulariser les clandestins sur son territoire. L’opération vise environ 200 000 sans-papiers. Une véritable bouffée d’oxygène, saluée par les immigrés sénégalais. Satisfecit également à la Direction des passeports pour sa promptitude dans la délivrance des titres à nos compatriotes dans l’urgence du retour.



Initialement prévues entre le 1er juin et le 15 juillet, les opérations de régularisation des clandestins en Italie vont finalement se poursuivre jusqu’au 15 août 2020. La décision de prorogation est tombée le lundi 15 juin 2020. Elle sonne comme une délivrance pour les Sénégalais en situation irrégulière en Italie. Ces derniers ne cachent plus leur satisfaction. Selon Abdoulaye Sall, vice-président de la coopérative des Sénégalais de Vérone, c’est une décision qui permettra à beaucoup de citoyens sénégalais de régulariser leur situation.



Selon les autorités italiennes, environ 200 000 clandestins pourraient être concernés. Mais pour bénéficier de cette ‘’bénédiction’’ attendue depuis quatre ans, les immigrés sont appelés à remplir un certain nombre de conditions.Les migrants irréguliers devront prouver qu’ils se trouvaient sur le sol italien avant la date du 08 mars 2020. Aussi, ils doivent présenter un passeport en cours de validité, a expliqué Abdoulaye Sall. Ce qui avait suscité une forte demande de papiers administratifs pour les Sénégalais.



Aux côtés de ceux qui devaient renouveler leurs passeports, nombreux sont ceux qui n’en disposaient pas encore, selon M. Sall. C’est d’ailleurs pour cela que l’Etat du Sénégal, conscient de l’enjeu de l’opération, avait dépêché des équipes mobiles en Italie pour aider nos compatriotes àfranchir ce qui pouvait être leur principale difficulté dans l’opération.«Nous saluons la rapidité et l’efficacité de la mission diligentée par l’Etat du Sénégal. Avant, on rencontrait toutes les difficultés. Mais cette année, grâce à l’aide de nos autorités, tout se passe bien», se félicite M. Sall.



Satisfecit pour la Direction des passeports



Par ailleurs, il est à préciser que la direction de la Police des Etrangers et des Titres de voyage dirigée par le Commissaire Djibril Camara, s’est vue décerner le satisfecit de nos compatriotes. La plupart qui était au pays se sont retrouvés bloqués avec des titres à renouveler. Grâce aux services de la PETV, ils ont, en un temps record, pu obtenir leurs titres de voyage.

Le coordinateur des Sénégalais de retour d’Italie précise également que les immigrés sénégalais ont fait montre d’unegrande capacité d’organisation. Selon lui, toutes les associations ont été impliquées. Et chacune a joué un rôle important. Abdoulaye Sall d’ajouter que plusieurs sénégalais en situation irrégulière dans d’autres pays européens ont été informés et aidés se faire régulariser.



La régularisation, comme l’estime à juste titre Abdoulaye Sall, va positivement impacter la situation des clandestins sénégalais en Italie. Elle leur offre des opportunités dans leur pays d’accueil. Elle leur permettra d’accéder à l’emploi, aux banques et même d’amener leurs familles à leur côté, se réjouit M. Sall.



Avec la fermeture des frontières liée à la pandémie de la Covid-19, l’Italie s’est vue priver de travailleurs saisonniers cette année. L’agriculture reste le domaine où les bras se font plus désirer. Selon Abdoulaye Sall, une telle situation a poussé les autorités du pays à lancer cette vaste opération de régularisation. Toutefois, le responsable de la Coopérative des sénégalais de Vérone précise que la régularisation constitue une pratique régulière en Italie, même si le pays est resté quatre ans sans délivrer de papiers aux clandestins.



Le Quotidien