Réhabilitation des aéroports régionaux: le Sénégal signe un accord d’un montant de 37 milliards FCFA avec la République Tchèque

L’Etat du Sénégal et la République Tchèque pour la réhabilitation ont signé vendredi un accord de financement d’un montant de 37 milliards F CFA pour la réhabilitation des aéroports régionaux de Saint-Louis et Ourossogui-Matam, indique un communiqué.



L’accord de coopération a été signé par le ministre sénégalais de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, et l’ambassadeur de la République Tchèque au Sénégal, Miloslav Macharek.



Moins d’une année après le lancement du Programme de Reconstruction des Aéroports du Sénégal (PRAS) par Son Excellence, Monsieur Macky SALL, Président de la République, la société Tchèque TRANSCON, la Banque tchèque d’Exportation (CEB), l’Organisme de financement et de garantie tchèque (EGAP), et l’Etat du Sénégal, ont procédé, ce vendredi 22 novembre 2019, à la signature de la convention de financement des aéroports de Saint-Louis et de Ourossogui/Matam.



Cette cérémonie intervient après la sécurisation des emprises aéroportuaires de Saint-Louis, effectuée récemment, en étroite collaboration avec les autorités locales et populations riveraines. Elle annonce le démarrage imminent des travaux, pour une livraison attendue courant 2020.



Les aéroports, une fois reconstruits, participeront au désenclavement des régions de Saint-Louis et de Ourossogui/Matam, qui pourront, en plus des dessertes nationales, accueillir des vols internationaux et régionaux. Ces infrastructures vont générer des opportunités d’affaires dans un contexte de découverte de gisements d’hydrocarbures et contribuer au développement des exportations et du tourisme.



Des retombées sociales majeures sont également attendues, avec la création d’emplois et l’amélioration des conditions de vie des populations locales. Le PRAS est une des trois composantes du projet phare de relance du Hub aérien

sous régional du Plan Sénégal Emergent (PSE) qui ambitionne de doter les régions d’infrastructures aéroportuaires aux normes internationales, en deux phases.



La première composante porte sur la reconstruction de cinq aéroports, Saint-Louis, Ourossogui/Matam, Kédougou, Tambacounda et Ziguinchor, par la société TRANSCON, pour un montant de 99 milliards de FCFA. La deuxième phase,

consiste à mettre aux normes internationales huit aéroports, Cap-Skirring, Kolda, Sédhiou, Simenti, Kaolack, Bakel, Linguère et Podor, pour un coût global des travaux estimé à 39 milliards FCFA.