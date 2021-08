Réhabilitation du stade Demba Diop: Augustin Senghor révèle que ça va couter 100 millions

Les Sénégalais vont bientôt voir le stade Demba Diop réhabilité. Du moins, si l'on en croit à Augustin Senghor, qui annonce que l’architecte est en train de travailler sur l’avant-projet qui doit être finalisé pour la rondelette somme de 100 millions FCFA. « Nous avons envoyé les dossiers à la Fifa, il y a la contribution de la Fifa qui est attendu. Nous avons de notre côté pris l’engagement de mobiliser les fonds de la Fédération et nous allons travailler aussi avec les partenaires. Une fois que la Fifa valide, on va démarrer », a-t-il fait savoir.



Le stade Lat Dior ne figure pas sur la nouvelle liste des stades homologués. La CAF avait demandé au pays, dont les stades étaient interdits ou provisoirement homologués de fournir « un rapport d’information à jour », au plus tard le 14 juillet, aux fins d’évaluation avant de prendre une décision sur les infrastructures devant abriter les éliminatoires de la Coupe du monde en septembre prochain.



L’instance continentale a prévu « d’effectuer une visite d’inspection indépendante par l’un de ses experts après réception du rapport envoyé par votre fédération, la visite d’inspection de la CAF n’est pas une condition préalable à sa décision d’approbation d’un stade », indique Augustin.



Concernant l’homologation du stade Lat Dior, le président de la FSF indique que l’inspecteur de la CAF est à Lat Dior pour faire son travail. « Il a visité les lumières. On est en condition de match. Je ne suis pas un devin, mais j’ai bon espoir sur tous les sacrifices que nous avons fait, qu’ils (les Lions) vont jouer à la date qui a été arrêté ».

Il a révélé que la pelouse doit être faite par un expert camerounais et que ça va couter 100 millions de FCFA.



Le Sénégal va recevoir le Togo, le 9 septembre prochain, en première journée de la phase de groupes des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.