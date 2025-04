Rejet de la loi interprétative : Abdou Mbow dénonce « un pouvoir manipulateur et hors-la-loi »

Le rejet de la loi interprétative de la loi d’amnistie par le Conseil constitutionnel continue de provoquer une vague de réactions au sein de la classe politique sénégalaise. L’opposition n’a pas tardé à faire entendre sa voix, à l’image du député Abdou Mbow, membre de la coalition Takku Wallu, qui a vivement critiqué l’exécutif en place.



« J’avais prévenu les Sénégalais que nous avions affaire à un pouvoir manipulateur et hors-la-loi », a lancé le parlementaire lors d’une déclaration publique, réagissant à la décision du Conseil qui a jugé la loi contraire à la Constitution. Selon Abdou Mbow, ce verdict constitue une preuve supplémentaire des « dérives » du régime actuel. Il accuse le pouvoir incarné par le parti Pastef de gouverner en dehors des règles de droit et de mettre en péril les fondements démocratiques du pays.



« Cette décision démontre une fois de plus que le pouvoir Pastef opère dans une illégalité totale. Les Sénégalaises et les Sénégalais doivent comprendre que ces dirigeants sont incompétents et vont précipiter notre pays vers des lendemains incertains », a-t-il martelé.