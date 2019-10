Rejet de la requête de la SDE par la Cour Suprême : les avocats annoncent un rabat d’arrêt

Le contentieux qui oppose la Sénégalaise Des Eaux à l'entreprise Suez est loin de connaître son épilogue. Car, après décision de la Cour Suprême sur le recours introduit par la SDE dans l’attribution du contrat d'affermage de l’eau à l'entreprise Suez, les avocats de la SDE comptent poursuivre leur combat par un rabat d’arrêt.



« Nous allons faire un recours qu’on appelle rabat d’arrêt parmi tant d’autres choses. C’est le recours qu’on peut faire contre la Cour Suprême. Et ce recours est suspensif », a déclaré Me Alioune Cissé avocat de la SDE.



Me Oumy Sow Loum avocat de l’Autorité de régulation des marchés publics, a souligné que la procédure continue et qu’elle attend le fond. « La SDE avait présenté devant la Cour Suprême, un recours de suspendre la procédure d’attribution du contrat d’affermage. Alors la Cour Suprême vient de rendre sa décision et dire que la procédure continue. Maintenant nous attendons le fond. La Cour a rejeté la requête au fin de suspension présenté par la Sde », a déclaré l’avocate.



Poursuivant ses propos, l'avocate s'est voulue plus claire : « Je précise que nous, on est régulateur. L’Armp est régulateur. On a aucun intérêt de part et d’autre. On nous a préparé une décision, on nous a présenté une décision, nous avons régulé. Donc, vraiment, nous sommes à équidistance ».