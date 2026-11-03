Les États-Unis ont mené des frappes contre l'île iranienne de Qeshm



Cette frappe intervient à la veille des élections de mi-mandat aux États-Unis. Elle s'inscrit dans le cadre d'une série de frappes limitées menées par Washington contre l'Iran ces dernières semaines, ont indiqué des responsables américains au Wall Street Journal sous le couvert de l'anonymat.



L'armée américaine s'efforce, selon l'un de ces responsables, de garder ces frappes secrètes pour ne pas laisser entendre que les États-Unis envisagent de reprendre des opérations militaires de grande ampleur. Sollicité par l'AFP, le Pentagone a renvoyé vers le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), qui n'avait pas répondu dans l'immédiat.



L'agence de presse officielle iranienne Irna avait plus tôt fait état de cinq explosions entendues sur l'île de Qeshm, et rapporté que des habitants avaient vu deux avions dans le ciel.



« L'Iran veut un accord, aussi rapidement que possible. Cela pourrait arriver ! », a écrit lundi le président américain sur sa plate-forme Truth Social.



Depuis le début de la guerre, déclenchée par des frappes israélo-américaines sur l'Iran le 28 février, Téhéran verrouille le détroit d'Ormuz et cible régulièrement des navires qui tentent de le traverser sans son autorisation. Si une accalmie militaire est observée depuis septembre, les États-Unis et Israël avaient accru ces derniers jours leurs menaces, dans le contexte des difficiles élections de mi-mandat mardi pour Donald Trump et d'incertitudes post-électorales en Israël.