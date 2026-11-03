Sénégal : la majorité parlementaire, sans débat, rejette le projet de Loi de finances rectificatives 2026

Au Sénégal, sans surprise, au cours d’une séance plénière, la majorité parlementaire du parti Pastef (130/165 députés) a rejeté ce mardi 03 novembre le projet de Loi de finances rectificative (LFR) 2026, en raison de «désaccord profond» sur les lignes de crédits et les priorités gouvernementales.



Le projet de Loi a été rejeté sans débat à la demande du député Amadou Ba, qui a soulevé une question préalable, conformément au règlement intérieur du parlement. Ce texte, préalablement, avait été rejeté à deux reprises par la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire.



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