Remaniement : "Macky a besoin d'Antoine Félix Dione pour continuer sa politique de répression", Momar Dieng

Momar Dieng, fondateur de Impact.sn, qui a été invité sur le plateau de PressAfriktv, a confié que les organisations de la société civile sont déterminées à demander la désaisie du ministère de l'Intérieur dirigé par Antoine Felix Dione de ses responsabilités électorales. Ce, dans le but de garantir des élections justes et transparentes. Selon lui, il est impératif que le ministère de l'Intérieur agisse de « manière indépendante et sans aucune ingérence politique ». Pour Momar Dieng, cela dépendra du remaniement gouvernemental à venir. Pour cause il a souligné que le président Macky Sall a instauré une politique de répression et il a besoin d'Antoine Felix Dione pour maintenir le contrôle sur la situation. Néanmoins, Momar Dieng a affirmé que le ministère de l'Intérieur pourrait jouer un rôle dans l'organisation des élections, mais à condition qu'il agisse de manière indépendante et que le régime actuel accepte cette indépendance. Regardez !

Ndeye Fatou Touré

div id="taboola-below-article-thumbnails">