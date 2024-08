Remaniement au sein de la magistrature : le juge Sabassy Faye envoyé à Fatick

Le Président Bassirou Diomaye Faye avait annoncé son projet de réformer la justice dès son investiture en avril 2024. Ce vendredi, il a joint l’acte à la parole en faisant un pas en sens. L’objectif selon lui, est de voir « la Justice Sénégalaise réconciliée avec le peuple au nom duquel elle est rendue ».



Dans la lancée de ces réformes, Bassirou Diomaye, a procédé à vaste chamboulement au sein de la magistrature avec plusieurs nominations et affectations.



Ainsi donc, le juge Sabassy FAYE, précédemment Président du Tribunal d'Instance de Ziguinchor est nommé Président du Tribunal de Grande Instance de Fatick.



Sabassy Faye, ce magistrat n’est plus à présenter. Rien qu’à l’appellation de son nom tout le monde sait de qui il s’agit. Le Juge Sabassy Faye s’est inscrit dans l’histoire de la justice du Sénégal comme un héros de l’avis des militants et sympathisants du leader de Pastef.



Pour rappel, Sabassy Faye c'est ce juge, qui avait réintégré Ousmane Sonko dans ses droits, par une décision héroïque le 12 octobre 2023, malgré la pression et la tension.



Grâce à son courage et son sens de reparti, il a su écouter, il a pu entendre et il a donné un verdict historique et a su dire la justice. Ziguinchor perd ainsi un homme de lois véridique et digne.



Sabassy Faye s’en va pour Fatick et avec lui, le procureur Papa Ismaël Diallo, précédemment Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Ziguinchor, nommé Avocat général près la Cour d'Appel de Kaolack de même que Abdourahmane DIALLO, précédemment Président du Tribunal de Grande Instance de Ziguinchor qui est aussi nommé Président de Chambre à la Cour d'Appel de Tambacounda.