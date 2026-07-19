Rencontre Macky - Diomaye : «est-ce que ce n'était pas la présence d'Ousmane Sonko qui l'empêchait d'envisager certaines choses ? », Ousmane Sène

La visite de l'ancien président Macky Sall au Sénégal marque « un tournant institutionnel depuis le début de la troisième alternance ». Invité de l'émission Réunion Ménage, le professeur Ousmane Sène, directeur du WARC, soutient que le président Bassirou Diomaye Faye « s'est réaligné sur l'axe de la République » et qu'il « ne pouvait pas agir autrement que ses prédécesseurs en recevant Macky Sall au palais ».



L'universitaire estime que cette rencontre démontre la capacité des acteurs politiques à dépasser les tensions du moment. « Au-delà des bourrasques et de la tempête, au-delà du bruit et de la fureur de l'action politique, les gens peuvent garder leur lucidité, se retrouver et célébrer. Aussi, cette leçon qui était là, qui a poussé le président Abdou Diouf, le 1er matin, à appeler le président et à lui dire, Goorgui, tu as gagné, mais on a vu ici, on ne donne pas le pouvoir ou on ne restitue pas le pouvoir à Macky Sall, mais on reçoit Macky Sall comme on devrait le recevoir », a-t-il soutenu.



Le directeur du WARC a également insisté sur l'importance de la gestuelle et des protocoles durant cette audience. À l’en croire, « j'ai dit que dans cette situation, il y a plusieurs symboles, même le président Macky Sall, reconnaissant et acceptant prééminence de Diomaye au point, quand il marchait, il a laissé le procédé de quelques centimètres. Ce sont des choses dont on ne fait pas attention, mais c'est extrêmement important. La démocratie, la République, il y a des codes, il y a des valeurs, il faut qu'on les applique. Tous les codes, les valeurs d'une bonne démocratie, d'une République, les valeurs républicaines ont été appliquées depuis le début jusqu'au bout », a souligné M. Sène.



Pour conclure, l'invité s'est interrogé sur la position passée du chef de l'État et l'évolution récente de l'exécutif. « Diomaye s'est reconnecté, mais la question que je pose, c'est finalement, est-ce que Diomaye s'était déconnecté avec la République ? Est-ce qu'il voyait les choses de la même façon ? Est-ce qu'on n'est pas en train de retrouver le Diomaye qui a toujours été ici et qui peut-être était un peu occulté ou gêné dans ses initiatives par la présence trop proche d'un premier ministre qui ne voulait rien entendre ? Reconnaissez que la rencontre de nos trois leaders à Doha a été un déclic, mais reconnaissez aussi que c'est parce qu'il y a un nouveau premier ministre qui s'appelle Loh que tout ça s'est précipité. Donc est-ce que ce n'était pas la présence d'Ousmane Sonko à la Primature qui l'empêchait d'envisager certaines choses ? », a conclu Ousmane Sène.