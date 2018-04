Rencontre PM-syndicats de la Santé : "And Geuseum" dénonce la démarche du gouvernement et menace

Le Premier ministre reçoit ce mardi les syndicats de la Santé pour trouver des solutions dans ce secteur. L'alliance "And Geuseum" a dénoncé l'attitude du gouvernement qui consiste à diviser les acteurs de la santé et à communiquer sur des accords qui n'existent que dans leur discours.

Selon Sidya Ndiaye, les problèmes subsistent bel bien dans le secteur de la santé, contrairement au message véhiculé par les gouvernants. "Le gouvernement convoque un syndicat parle avec lui, pour sortir après et déclarer dans les médias qu'il n'y a plus de problème dans le secteur de la santé. Eh bien, c'est ce qu'on va voir", a-t-il menacé.



Sidya Ndiaye de mettre en garde le chef du gouvernement : "que ce soit clair dans la tête du Premier ministre, nous ne sommes pas venus (ce mardi) pour des négociations. Soit il met entre nos mains quelque chose de clair, soit on continue notre plan d'action