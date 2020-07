Rencontre entre le Sytjust et le ministre Malick Sall: Il n'y pas eu d'accord, la grève continue

Le Syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust) se dit déçu après sa rencontre avec le ministre de la justice Me Malick Sall qui a eu lieu lundi. Les négociations n’ont pas eu d’issue heureuse. Selon les grévistes, le garde des Sceaux a fait évasivement état de difficultés dans la mise en œuvre des décrets signés par le Président Macky Sall.



« La rencontre du 30 juillet entre le ministre de la Justice et le bureau exécutif national du Sytjust n’a aucunement abouti à des propositions concrètes et acceptables », a pesté le Secrétaire général dudit syndicat qui a fait le point au sortir de leur tête-à-tête avec la tutelle.



« Durant toute la rencontre, le ministre de la Justice a fait évasivement état de difficultés dans la mise en œuvre de l’ensemble des décrets signés par le président de la République », a raconté Me Aya Boun Malick Diop. Qui informe, sur les ondes de la Rfm, qu’à l’occasion, le garde des Sceaux, « a déclaré avoir informé à travers trois (3) notes le président de la République des difficultés qu’il n’a pas du tout spécifié. Il a seulement donné en exemple l’indisponibilité des locaux affectés au Centre de formation judiciaire qui empêcherait l’organisation des formations préalables au reclassement de certains agents du ministère de la Justice ».



Dans la même dynamique, a poursuivi le syndicaliste, « le ministre de la Justice a affirmé qu’il y a des contradictions dans les décrets du fond commun et il a même dit qu’il y aurait des dispositions contraires à la loi et à certaines conventions ratifiées par le Sénégal ».



Le garde des Sceaux a, par ailleurs, expliqué le retard de la signature du protocole d’accord. Selon Me Sall, cela est « dû par le reclassement des activités dans l’administration causé par la Covid », rapporte M. Diop.



Par conséquence, les membres du Bureau du Sytjust informent qu’ils vont donner l’information à la base, et « elle va apprécier souverainement ».



A noter que le Sytjust a entamé sa sixième (6e) semaine de lundi. Une grève de 72 heures a été déclarée pour réclamer les respect des accords signés.