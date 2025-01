Rencontre entre le ministre des Affaires étrangères algérien et le ministre sénégalais des Forces armées

Le ministre des Affaires étrangères de l’Algérie, Ahmed Attaf, a accueilli le ministre sénégalais des Forces armées, le général Birame Diop, pour une rencontre diplomatique de haute importance. Cette visite s'inscrit dans le cadre d’une mission officielle menée par le général Diop en tant qu'envoyé spécial du président sénégalais. Il était porteur d'un message du président, Bassirou Diomaye Faye, destiné au président algérien Abdelmadjid Tebboune.



Au cœur de cette rencontre, les deux parties ont discuté des relations bilatérales entre leurs pays, abordant plusieurs sujets stratégiques liés à la coopération en matière de sécurité, de défense et de politique extérieure. Cette visite s'inscrit également dans le cadre des efforts continus pour renforcer les liens diplomatiques entre l'Algérie et le Sénégal.



Le général Birame Diop, en tant qu'envoyé spécial, a transmis les salutations et les messages de son président à son homologue algérien, soulignant la volonté de Dakar de poursuivre une coopération fructueuse avec Alger, en particulier dans le domaine de la sécurité. Les discussions ont également porté sur les enjeux de la région sahélienne et les défis sécuritaires auxquels les deux pays font face.



Cette rencontre entre les ministres des Affaires étrangères et des Forces armées algérien et sénégalais marque un nouveau chapitre dans les relations diplomatiques des deux nations.