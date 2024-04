Rencontre ministre de l’Éducation et syndicats représentatifs : le FNERE désapprouve

Le ministre de l'Éducation nationale Moustapha Guirassy a convoqué lundi prochain, les 7 syndicats sortis vainqueurs lors des élections de représentativité des centrales syndicales dans le secteur de l'éducation pour une prise de contact. Ce qui suscite la colère de la Force nationale des enseignants pour le Renouveau de l'éducation (FNERE)



Pour Oumar Seck, le ministre ferait mieux de convoquer tous les syndicats de l'enseignement, car la Cour suprême avait annoncé les résultats des dernières élections de représentativité. Il estime qu'il faut repartir sur de nouvelles bases.



« Je pense que le ministre n'est pas sans savoir que ces élections ont été tout simplement annulées par la Cour suprême. Et quand on nous parle rupture et que l'on reprenne les mêmes approches que l'ancien Régime il y a bien problème. Parce que tout le monde sait que depuis 2017 ces élections de représentativité syndicale ont été utilisées par l'ancien Régime pour diviser la classe syndicale », a indiqué le secrétaire national du FNERE sur la RFM.



Mais cela, dit-il, n'a aucunement favorisé la qualité des enseignements dans le système. « Cela n'a pas contribué à stabiliser le système éducatif et n'a pas contribué à favoriser l'unité dans les corps d'enseignement. On a vu toute sorte de guéguerres, toutes sortes de rivalités pendant ces dernières années dans le système éducatif. C'est abominable et regrettable pour un système qui est un et qui doit être indivisible », a déploré Oumar Seck.



« Nous invitons le ministre de l'Éducation à plus de grandeur et de ne pas s'attarder dans ces clivages de clans et de groupe de G7 ou de G20 (...) », a exhorté le syndicaliste.



« Je pense qu'il (ministre de l’Éducation nationale) devrait convoquer tous les enseignants qu'on puisse discuter des nouveaux défis éducationnels qu'on puisse discuter même de ces élections teintées de toute sorte de magouilles et de fraudes que la Cour suprême a confirmées », a confié M. Seck.



De plus, le FNERE se désole de cette « décision et attend le ministre à la convocation d'une grande rencontre des familles de l'éducation de la communauté éducative et des partenaires sociaux pour discuter de la refondation du système éducatif ».