Rencontre ministre de l’Enseignement supérieur: «On n'a eu aucune réponse concrète », selon David Célestin Faye du Saes

Après avoir décrété deux jours de grève les lundi 6 et mardi 7 novembre 2023, le Syndicat autonome de l'enseignement supérieur (Saes) a rencontré mardi le ministre de tutelle. Selon le secrétaire général David Célestin Faye, aucune avancée n'est notée. D'après lui, le ministre de l'Enseignement supérieur n'a donné aucune réponse concrète.



"Il n'y a eu rien de nouveau. On s'y attendait. La seule chose qui l'intéresse, c'est la levée du mot d'ordre alors que nous ce qui nous intéresse, c'est le respect de la parole donnée. Les engagements que le gouvernement a pris avec le syndicat doivent être respectés. Nous demandons aussi la sécurisation et la réouverture des universités immédiatement pour sauver l'année 2022-2023. Donc, il n'y a que cela qui nous intéresse", a confié David Célestin Faye sur les ondes de la RFM.



Selon lui, "l'enseignement à distance tel que décrit, c'est une tromperie, une déception totale. Cela montre en fait que le ministre est dépassé par la situation".



Concernant l'ouverture des universités, le syndicaliste indique que le ministre n'a pas donné une réponse concrète. "C'est une tergiversation depuis le début. Ce n'est pas à nous de prouver qu'il y aura la sécurité. L'État a les moyens de garantir la sécurité des uns et des autres. Ce que nous demandons, c'est la sécurisation et la réouverture des universités pour qu'on puisse sauver l'année".



"L'alerte que nous lançons, c'est que nous sommes en train de perdre l'année 2022-23. Nous avons déjà perdu assez de temps comme ça, il faudrait que l'on puisse rouvrir immédiatement. C'est une question de bon sens. Nous sommes ouverts à toutes les discussions. On n'a eu aucune réponse concrète du ministre pour les questions qui lui sont posées", a soutenu le secrétaire général du Syndicat autonome de l'enseignement supérieur.