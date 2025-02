Rencontre tripartite: Les étudiants dénoncent leur mise à l'écart du dialogue gouvernemental

Les Amicales d'étudiants des universités publiques du Sénégal (UCAD, UGB, UASZ, USSEIN) expriment leur indignation face à leur exclusion du dialogue entre le gouvernement, les syndicats et le patronat, tenu ce jeudi 27 février 2025.



Dans un communiqué conjoint , ces organisations dénoncent un manque de considération flagrant de la part des autorités. Alors que la date de la rencontre était connue depuis une semaine, elles affirment n'avoir reçu aucune invitation officielle . Ce n'est que la veille au soir, à 23h , qu'un appel du Ministère de l'Enseignement Supérieur leur a signifié qu'une omission avait été commise. Une explication jugée inacceptable par les étudiants, qui ont décidé de boycotter la rencontre.



Les Amicales rappellent que cette situation fragilise le dialogue avec le gouvernement , alors que les urgences dans les universités restent nombreuses :Livraison des chantiers sociaux et pédagogiques et réhabilitation des infrastructures universitaires, Recrutement d'enseignants pour pallier le déficit de personnel, Moyens de transport adéquats pour les étudiants, Règlement définitif des retards de bourses, Stabilisation du calendrier académique , source de perturbations constantes.



Pour les représentants étudiants, ces revendications exigent une concertation sincère et inclusive , qui ne savent tolérer « un manque de respect envers les étudiants, la couche la plus importante de la communauté universitaire ».



Affirmant leur détermination à défendre les intérêts de leurs camarades, ils interpellent les autorités sur l'urgence de solutions concrètes et pérennes pour l'enseignement supérieur au Sénégal.