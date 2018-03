Rencontres politiques au Qatar : Karim Wade rappelé à l’ordre par ses hôtes

Avant même qu’il ne démarre sa campagne depuis Doha, Karim Wade se voit recadrer par les autorités qatari. En effet, après des protestations du régime de Macky Sall contre les réunions politiques que le candidat du Parti démocratique sénégalais (Pds) organisait dans leur pays, le Qatar a signifié à ce dernier, qu’il devait désormais se tenir tranquille.



Le Quotidien qui donne l’information révèle que les sorties répétitives de l’ancien prisonnier le plus célèbre du Sénégal a mis le gouvernement en rogne, laquelle a réagi avec une protestation qui n’est apparemment pas tombée dans l’oreille d’un sourd.



Car, l’ancien ministre du «Ciel et de la Terre» a été convoqué pour ces autorités pour se voir signifier que le territoire qatari ne saurait lui servir de base pour s’attaquer au régime de Macky Sall. Le fils de Me Wade a tenté en premier lieu de leur faire croire que les rencontres incriminées n’étaient en réalité qu’amicales. Thèse mise en mal par des extraits des teneurs des conciliabules avec ses militants.