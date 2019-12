Renforcement capacités lutte contre le terrorisme: décès d'un gendarme sénégalais pendant la formation à Thiès

Un gendarme sénégalais qui participait à une formation au Centre régional d’entraînement tactique de Thiès, est décédé ce vendredi 6 décembre 2019, a-t-on appris.



Le malheureux incident est survenu lors d’une opération entre les États-Unis d’Amérique et les forces de sécurité du Sénégal dans le cadre de programmes annuels qui visent à améliorer les capacités du Sénégal en matière de lutte contre le terrorisme et à apporter des réponse aux situations d’urgence, à renforcer la sécurité maritime et l’appui aux contributions sénégalaises aux opérations de maintien de la paix.



PressAfrik tente de joindre les autorités de la gendarmerie pour avoir plus d'informations sur les circonstance de la mort du gendarme sénégalais.