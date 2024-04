Renforcement des pouvoirs de l’OFNAC : Ismaïla Kébé « valide » la proposition

Le consultant en Management audit et évaluation des projets, Ismaïla Kébé s’est aligné avec la déclaration du président de la République, Bassirou Diomaye Faye de renforcer les pouvoirs de l’Office Nationale de lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC).



Invité de l’émission Midikeng su PressAfrik TV, il a magnifié : « Le renforcement des pouvoirs de l’OFNAC est une chance pour le Sénégal. D’ailleurs, tout a commencé avec le régime sortant. En fait le Sénégal a ratifié la convention de l’Union africaine contre la corruption et le blanchiment d’argent. La Société civile avait toujours demandé le renforcement des pouvoirs de l’OFNAC ». Selon l’ancien collaborateur de l’Office, cette dernière n’avait pas le pouvoir d’arrêter quelqu’un. Désormais « elle peut collaborer avec la police ou la gendarmerie et ordonner des gardes-à-vue », a-t-il révélé.



Avant de préciser : « Ce qui n’empêche pas à l’instance (OFNAC) de pouvoir discuter et écouter les concernés sur ces affaires avant toute démarche. Ce qui lui permettra également d’assigner au concerné une mise en demeure et un délai de justification en cas de besoin ».



Depuis quelques temps, on annonce le retour de Nafi Ngom Keïta à la tête de ladite structure, poste qu’elle avait déjà occupé auparavant. Ceci n’est qu’une cerise sur le gâteau selon le consultant en Audit et Management. « J’ai pu travailler avec elle (Nafi Ngom Keïta) pendant 1 mois. Elle a toujours voulu travailler dans la sobriété et sur de bases solides et de compétences. Malheureusement avec des problèmes politiques, elle a été limogée de son poste », a-t-il déduit lors de l’émission.