Renforcement du service d'hygiène: Vers le recrutement de plus de 100 agents

Plus d’une centaine d’agents vont intégrer cette année les rangs du service d’hygiène. L’annonce est du ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr. Ils vont procéder au renforcement des troupes en suivant les observations des gradés et autres agents. Un détachement du service national de l’hygiène faisait une démonstration en prélude à la fête de l’indépendance du 4 avril.



« Nous avons une satisfaction totale. Et le chef et le chef de l’Etat, lui-même l'a exprimé. Et, il a décidé de renforcer le corps par un supplément de 100 agents du service d’hygiène», a annoncé Abdoulaye Diouf Sarr.



Selon le directeur du service national d’hygiène, le nouveau recrutement va leur permettre d’être plus efficace. Nous pensons que, si la tendance se poursuit d’ici quelques années, nous pourrons résoudre ce gap. C’est sûr que si on recrute de nouveaux agents cela va accentuer notre présence sur le terrain», a soutenu Colonel Moussa Dieng Sarr.